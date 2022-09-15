Gürsu'da yaz coşkusu sürüyor

Gürsu Belediyesi'nin 'Mahallemde Şenlik Var' sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlikler, yazın son günlerini yaşadığımız bu günlerde de Gürsu'nun mahallelerinde yaz coşkusu yaşanmasını sağlıyor.

Bu hafta, Gürsu'nun Yenidoğan Mahallesi Şehit Jandarma Er Yakup Saraç Parkı'nda düzenlenen etkinlik, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Konserler, yarışmalar, Hacivat Karagöz gösterileri, sokak oyunları etkinlikleri, söyleşiler, sihirbaz gösterileri ve ikramlarla dolu dolu gerçekleştirilen etkinlikte mahalle sakinleri doyasıya eğlenirken çocuklar da neşe dolu anlar yaşadı.

“Gürsu'nun her mahallesinde, yaz süresince düzenlediğimiz etkinliklerimiz, son yaz günlerinde de sürüyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizin sosyal yaşamlarına canlılık kazandırdığımız etkinliklerimizle yaz coşkusunu yaşamalarını sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın günlerine renk katan etkinliklerimizle, onların alışılagelmiş hayat akışının biraz olsun dışına çıkmalarını, eğlenerek yenilenmelerini sağlamak istiyoruz. Etkinliklerin keyfini mahalle sakinlerimizle birlikte yaşıyoruz“ dedi.

"Mahallemde Şenlik Var" programları, her hafta Gürsu'nun bir mahallesinde olmak üzere tüm mahallelerde gerçekleştiriliyor.