İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürsu'da yeraltı çöp konteynerleri temizleniyor

Gürsu Belediyesi, ilçedeki yeraltı çöp konteyner sisteminin bakımını düzenli olarak yapıyor.


Gürsu'da yeraltı çöp konteyner sistemleri düzenli olarak bakım yapılıyor. Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen temizlik hizmetleri kapsamında hayata geçirilen sistem 50 noktada 100 konteyner olarak hizmet veriyor. Sistemi genişletme çalışmaları kapsamında 50 noktada 100 konteyner daha oluşturuluyor. Kent kimliği açısından büyük önem taşıyan yeraltı çöp konteyner sistemi sayesinde, çevre kirliliği önleniyor.


“Kendi araç donanımımız ve personelimizle gerçekleştirdiğimiz temizlik hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz“ diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuzun çağdaş kent kimliğine uygun şekilde, sahip olduğu tüm güzelliklerle gelişimini sağlarken, insan ve çevre sağlığını koruma yönündeki hassasiyeti her çalışmamızda gözetiyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında hayata geçirdiğimiz ve öz kaynaklarımızla işlettiğimiz yeraltı çöp konteyner sistemimizin bakımını da düzenli olarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.