Gürsu'da yeraltı çöp konteynerleri temizleniyor

Gürsu'da yeraltı çöp konteyner sistemleri düzenli olarak bakım yapılıyor. Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen temizlik hizmetleri kapsamında hayata geçirilen sistem 50 noktada 100 konteyner olarak hizmet veriyor. Sistemi genişletme çalışmaları kapsamında 50 noktada 100 konteyner daha oluşturuluyor. Kent kimliği açısından büyük önem taşıyan yeraltı çöp konteyner sistemi sayesinde, çevre kirliliği önleniyor.

“Kendi araç donanımımız ve personelimizle gerçekleştirdiğimiz temizlik hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz“ diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuzun çağdaş kent kimliğine uygun şekilde, sahip olduğu tüm güzelliklerle gelişimini sağlarken, insan ve çevre sağlığını koruma yönündeki hassasiyeti her çalışmamızda gözetiyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında hayata geçirdiğimiz ve öz kaynaklarımızla işlettiğimiz yeraltı çöp konteyner sistemimizin bakımını da düzenli olarak gerçekleştiriyoruz" dedi.