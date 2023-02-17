Gürsu'da zabıta ekipleri tatlıcıyı denetledi

Son kullanma tarihi geçmiş 8 adet ürüne el koyan zabıta ekipleri işletmeye de para cezası kesti.

Halk sağlığı ve hijyen tedbirleri yönündeki yaptığı çalışmalar ve aldığı önlemlerle Gürsulu vatandaşların her an yanında olan Gürsu Belediyesi Zabıta Ekipleri, oluşabilecek bir sağlık sorununu önlemiş oldu. Kendilerine ulaşan vatandaş ihbarını anında değerlendiren zabıta ekipleri, Gürsu'da tatlı satışı yapan zincir bir işletmeyi denetledi. Denetim neticesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler olduğu tespit edildi. Gürsu Zabıtası, 8 adet ürüne el koyarak imha etti. İşletmeye ayrıca para cezası da kesildi.