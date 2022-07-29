Gürsu'daki atık toplayıcıları sıfır atık bilgi sistemine dahil ediliyor

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan yeni düzenlemeyle, Gürsu'da faaliyette bulunan atık toplayıcıları, ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi' ile kayıt altına alınacak. Oluşturulacak sistemle Gürsu Belediyesi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı olarak çalışacak olan atık toplayıcıları, "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" sahibi olarak ilçede faaliyetlerini sürdürebilecek.

“Dünyamızı korumak herşeyden önce bir insanlık görevi” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Atıkların çevreye zarar vermeden toplanması ve geri dönüşüm sistemine entegre edilmesi ve kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlamaya yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca hassasiyetle gerçekleştirilen çalışmalarla oluşturulan genelge çerçevesinde Belediyemizce başlattığımız uygulamayla, ilçemizdeki atık toplayıcılarını kayıt altına alarak denetimlerini sağlayacağız. Başlattığımız uygulamayla, herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanları ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi' ne dahil ediyoruz. Böylece atıkların toplanmasından yeniden dönüştürüleceği tesislere ulaştırılmasına kadarki süreçlerin sağlıklı denetimini gerçekleştirmiş olacağız. Geleceğin dünyasını bugünden koruyacak bu önlemlerin uygulanmasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hassasiyetle alınan bu önlemlerin uygulanmasına azami önem veriyoruz. Bu bağlamda ilçemizde faaliyet yapan tüm atık toplayıcılarını, ivedilikle Belediyemize başvurarak sisteme kayıt yaptırmalarını bekliyoruz” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2022/6 “Atık Toplayıcıları Genelgesi” çerçevesinde hazırlanan ve Gürsu Belediyesi Belediye Meclisi'nin 06.07.2022 tarih ve 148 sayılı meclis kararı ile onaylanan “Gürsu Belediyesi Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esasları” çerçevesinde uygulama başlatıldı.

Gürsu'da faaliyette bulunan atık toplayıcılarının ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi' ne dahil olabilmek için Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak gerekli evrakları sunarak sisteme kayıt yaptırması gerekmekte. Gürsu Belediyesi tarafından başvuru süreci tamamlanan atık toplayıcısı, Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne kaydedilecek ve "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" sahibi olarak, yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü arttıracak tek tip ve renkte reflektörlü yelekleri ve belirlenecek tasarımla giydirilmiş araçlarıyla, sabah 07:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında, sadece Gürsu sınırlarında faaliyetini sürdürebilecek.

Sistem çerçevesinde; Toplanan atıkları, belediye ve diğer çevre lisanslı atık işleme tesislerine teslim edecek olan atık toplayıcıları, Bakanlığın çevrimiçi sistemine kayıt edilen belgeyi (teslim eden atık toplayıcı, atık türü ve miktarını gösteren) Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ibraz etmekle yükümlü olacak.

Sisteme dahil olmadan faaliyetine devam eden atık toplayıcılarının tespiti için yapılacak zabıta denetimleriyle tespit edilen atık toplayıcılarının faaliyetleri engellenecek. Hakkında 2 (iki) kez idari yaptırım yapılacak atık toplayıcısının faaliyetine son verilecek ve bir daha faaliyet izni verilmeyecek.