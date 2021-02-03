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Gürsu'daki marketlerde fahiş fiyatlara denetim

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından marketlerde fahiş fiyat kontrolü yapıldı.


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, marketlerde, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasını önlemek maksadıyla Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bazı fırsatçı zihniyetlerin, ticarî hırsla, girdi mâliyetlerindeki artış bahanesiyle ürün satışlarında yaptıkları fahiş fiyat uygulamalarını önlemek için denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Ülke olarak kenetlenip yardımlaşmayı en üst seviyelerde yaşamamız gereken böyle zor zamanlarda, ticarî çıkarlar peşinde koşan bu zihniyetleri kınıyorum. İlçemizde de muhtemel fahiş fiyat uygulamalarının olmasını engellemek maksadıyla denetimlerimizi yapıyoruz. Millet olma şuuruyla hareket ederek inşallah bu zor günleri atlatacağız.” dedi.


Marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrolleri yaparak, market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için denetimlerine aralıksız sürdürecek.

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