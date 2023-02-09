Gürsu'dan 11 kişilik ekip sahra çadırına gidiyor

Gürsu Belediyesi Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi GÜRAK 18 kişilik ekibiyle Kahramanmaraş'a, 20 kişilik yerel destek ekibi Malatya'ya, 5 kişilik destek ekibi Hatay'a gitti. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kurulacak olan sahra çadırı ve yemekhanesi için de kampanya başlatan Gürsu Belediyesi 11 kişilik ekibini de gece saatlerinde yolcu etti.

Gürsu Belediyesi afet bölgesinde aralıksız çalışıyor

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ekibi ile beraber afet gününden bu yana başlattığı kampanyalarda bir çok afet bölgesine fiziki yardım ulaştırıldı. Belediyenin tüm imkanlarını profesyonel ekibi ile sahaya çıkaran Mustafa Işık,” Afette yardımlar farklı şekilde ulaştırılıyor, çünkü ihtiyaç tespitini daha rahat yapabiliyoruz. Arama kurtarma faaliyetleri kadar depremzedeler için de yemek ve barınma ihtiyacı mühim. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi için ilçemizde sahra yemekhanesi ve çadırına ithafen bir kampanya başlattık. İhtiyaçları hazırlıyoruz ancak ekip de çok önemli bir ihtiyaç o nedenle hemen koordine olup 11 kişilik ekibimiz de bölgeye yolladık. İnşallah oradaki insanlarımıza yardımcı olacaklar” dedi.

Gürsu Belediyesi deprem için tüm çalışmalarını Kültür Merkezi'n koordine edip yardımları toplayıp, tasnifleyip akabinde bölgeye ulaştırıyor.