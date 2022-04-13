Gürsulu çocuklar Ramazan'da da tiyatro ve sinemayla buluşturuyor

Gürsu Belediyesi'nin kültür kenti Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle düzenlediği kültür sanat programları, sosyal sorumluluk temalarıyla, Ramazan ayı süresince de devam ediyor.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle Gürsuluları kültür sanatla buluşturan Gürsu Belediyesi, çevreye ve geri dönüşüme duyarlı nesiller yetişmesi yönünde yaptığı çalışmaları kültür sanatla birleştiriyor. Geri dönüştürülebilir atıkları Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne getirerek sinema ve tiyatro bileti alma hakkı kazanan Gürsulular, Ramazan ayı süresince de, her hafta tiyatro ve sinemayla buluşturuluyor. Gürsu Belediyesi'nin ulaşım imkanı da sunduğu etkinlik çerçevesinde, Gürsulular bu hafta da, çocuklarıyla birlikte Evliya Çelebi'nin macera dolu hikayesinin anlatıldığı “Evliya Çelebi Ölümsüzlük Suyu” filmini izleme olanağı buldu.

“Çocuklarımızın, geri dönüştürülebilir atıkları belediyemize getirerek çevreyi koruma duyarlılığı kazanmalarını sağlarken, onların sosyal sorumluluk bilincini kültür sanatla harmanlıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sosyal sorumluluk bilinciyle yetişen nesillerimiz için çalışıyoruz. Kültür sanatı sosyal sorumlulukla taçlandırarak, hemşehrilerimizi tiyatro ve sinemayla buluşturuyoruz. Çocuklarımız, getirdikleri geri dönüştürülebilir atıklarla belediyemizden ücretsiz sinema ve tiyatro bileti alma hakkı kazanıyor. Çevreyi ve doğayı koruma, geri dönüşümle doğal kaynaklarda tasarruf yapma hassasiyetiyle büyüyen yeni nesiller yetişecek. Böylece, hepimizin gelecekte doğal kaynakları korunmuş, temiz bir dünyada yaşama şansı olacak. Bu amaçla başlattığımız bu uygulamayla, çocuklarımıza çevre duyarlılığı kazandırırken, kültür sanat etkinlikleriyle kişisel gelişimlerini sağlıyoruz. Bu bağlamda, başta çocuklarımız olmak üzere, geri dönüşüme katkı sağlayan hemşehrilerimizin etkinliklerimize olan ilgisi bizleri mutlu ediyor” dedi.

Dönüştürülebilir atıkların toplanması yönünde duyarlılık kazandırılmasını hedefleyen çalışma çerçevesinde, cam ve pet şişe, kağıt, pil gibi geri dönüşüm malzemelerini getiren Gürsulular'a, sinema ve tiyatro bileti hediye ediliyor. Böylece başta çocuklar olmak üzere herkesin, çöplerin dönüştürülmesiyle doğanın sıfır atık sistemiyle korunabileceği konusunda bilinç kazanmasını sağlamak hedefleniyor.

Gürsu Belediyesi'nin 'Sahne Hazır, Peki Sen' sloganıyla gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde kültür sanat etkinlikleriyle buluşan Gürsulular, doğanın korunmasına duyarlılık kazanarak sıfır atık projesine de destek olmuş oluyor.