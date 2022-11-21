Gürsulu çocuklara dünyayı koruma duyarlılığı kazandırılıyor

Gürsu Belediyesi, dünyanın doğasının korunmasına ve geri dönüşüme duyarlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı uygulamayla, geri dönüştürülebilir atık getiren çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

“Kültür sanatı sosyal sorumlulukla taçlandırarak çocuklarımızın dünyanın korunmasına olan duyarlılıklarını arttırmayı amaçlıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sosyal sorumluluk bilinciyle yetişen nesillerimiz için çalışıyoruz. Çocuklarımızın, geri dönüştürülebilir atıkları belediyemize getirerek çevreyi koruma duyarlılığı kazanmalarını sağlarken, onların sosyal sorumluluk bilincini kültür sanatla harmanlıyoruz. Çocuklarımız, getirdikleri geri dönüştürülebilir atıklarla belediyemizden ücretsiz sinema ve tiyatro bileti alma hakkı kazanıyor. Çevreyi ve doğayı koruma, geri dönüşümle doğal kaynaklarda tasarruf yapma hassasiyetiyle büyüyen yeni nesillerin yetişmesi dünyamızın geleceği için çok önemli. Böylece, hepimizin gelecekte doğal kaynakları korunmuş, temiz bir dünyada yaşama şansı olacak. Bu amaçla başlattığımız bu uygulamayla, çocuklarımıza çevre duyarlılığı kazandırırken, kültür sanat etkinlikleriyle kişisel gelişimlerini sağlıyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi'ne dönüştürülebilir atık getirerek bilet kazanan çocuklar, her hafta tiyatro veya sinemayla buluşturuluyor.

Gürsu Belediyesi'nin ulaşım olanağı da sunduğu etkinlik çerçevesinde, çocuklar bu hafta da ülkemizin deprem gerçeğinin, eğlenceli ve öğretici yaklaşımla anlatıldığı “Tıngır Mıngır Ülke” adlı çocuk oyununu izleme olanağı buldu.

Dönüştürülebilir atıkların toplanması yönünde duyarlılık kazandırılmasını hedefleyen çalışma çerçevesinde, cam ve pet şişe, kağıt, pil gibi geri dönüşüm malzemelerini getiren çocuklara, sinema ve tiyatro bileti hediye ediliyor. Böylece başta çocuklar olmak üzere herkesin, çöplerin dönüştürülmesiyle doğanın sıfır atık sistemiyle korunabileceği konusunda bilinç kazanmasını sağlamak hedefleniyor.