Gürsulu gençlere kariyer desteği

Gürsu Belediyesi, Kolektif Kariyer Merkezi'yle gençlere destek veriyor.

Gençlerin, sosyal girişimcilik yönlerini arttırarak, geleceğin mesleklerini tanımaları maksadıyla Gürsu Belediyesi bünyesinde oluşturulan “Kolektif Kariyer Merkezi”, Bursa'da faaliyet gösteren birçok özel ve kamu kuruluşu ile iş birliğini geliştirerek Gürsu'ya yön verecek. “Gençlerimizin kariyer planlamasında ve ülkemizin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerinde önderlik etme hedefiyle çalışıyoruz” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin gelişmesine gençlerimizin ışığından faydalanmanın önemini biliyoruz. Gençlerimizin girişimcilik ve istihdam konularında yol haritalarını belirlemelerinde onlara destek olmak istiyoruz. Üreteceğimiz projelerle gençlerimizin yolculuklarında yanlarında olmanın coşkusunu hissediyoruz. Sanayimizin en önemli meselelerinden birinin ara eleman ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Meslekî eğitimler konusunda MESYEB ve Model Fabrika gibi öncü ve yenilikçi kurumlarımızla geliştireceğimiz iş birliklerini değerli görüyoruz” dedi.

İlçenin gelişimini sağlayacak projelerin hayata geçirilmesinde işbirliği yapmak maksadıyla MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök'ü ziyaret eden Gürsu Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, Kollektif Kariyer Merkezi yetkilileri ve Kepder (Kültür Eğitim ve Proje Derneği) Başkanı Arzu Kırayoğlu, hayata geçirilecek iş birlikleri hakkında istişarelerde bulundu.

Gürsu Belediyesi ile MESYEB (Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi) işbirliğinde yapılacak çalışmaların heyecanını duyduklarını belirten Gürsu Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, “Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz Kolektif Kariyer Merkezi çatısı altında girişimcilik, istihdam ve sosyal girişimcilik ana başlıklarında yatırım ve hizmetleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.