Gürsulu kadınlar dünyanın geleceğini koruyacak

Gürsu Belediyesi'nce, “Geri Dönüşüm Evde Başlar” sloganıyla başlatılan kampanyayla en çok atık toplayan evlerin hanımları ödüllendirilecek.

Kampanya çerçevesinde, evlerindeki ambalaj atıklarını ayrı torbalarda biriktirerek, mahallenin atık toplama gününde belediye yetkililerine teslim eden hanımlar, kültür gezileriyle ödüllendirilecek.

“Geleceğin nesillerini yetiştiren annelerin hassasiyetiyle korunacak bir dünyayı gelecek nesillere emanet etmek için, tüm kadınlardan dünyamızın korunmasına katkı sağlamalarını bekliyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'muzda yaşayan tüm kadınları, dünyamızın geleceğini korumak için başlattığımız kampanyaya katılmaya bekliyoruz. Kaynakları ve doğası korunmuş bir dünyada yaşamamız, gelecek nesillerimize güzel bir dünya emanet edebilmemiz, hepimizin sorumluluk hissederek elimizden geleni yapmasıyla mümkün olacak. Bu nedenle, hepimizin yapabileceği katkıyı sağlama olanağı sunan kampanyamıza katılacak olan Gürsulu kadınlar, tüm aile bireylerinin degeri dönüşüm konusunda duyarlılık kazanmasını sağlayarak dünyamızın korunmasına katkı sağlamış olacak. Geri dönüşüm konusunda başlattığımız bu kampanyamızın, Gürsu'lu tüm kadınların duyarlılığı sayesinde ülkemize örnek olmasını diliyorum. Tüm kadınları ve ailelerini, kendileri için küçük sayılabilecek ama dünyamızın korunması ve geleceği için çok büyük katkı sağlayacak uygulamaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan ve 1 Ağustos - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında devam edecek “Geri Dönüşüm Evde Başlar” kampanyası çerçevesinde; evlerinde oluşan ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirerek, mahalle atık toplama günlerinde gelecek Gürsu Belediyesi ambalaj atığı toplama aracına teslim eden ve kayıt altına alınacak atık miktarlarına göre en çok atık toplayan kadınlar kampanya sonunda düzenlenecek kültür gezileriyle ödüllendirilecek.

Geri dönüşüm için atıklar; Kurtuluş ve Yenidoğan mahallelerinden pazartesi ve perşembe günleri, Zafer ve İstiklal mahallelerinden salı ve cuma günleri toplanacak. Merkez mahalleler dışındaki diğer mahallelerden detalep gelmesi durumlarındaatıklar belediye ekiplerince alınarak kampanyaya dahil edilecek.