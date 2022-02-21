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Gürsulular, 2022 kültür başkenti Bursa'nın tarihine yolculuk yaptı

Gürsu Belediyesi, Bursa’nın tarihi değerlerinin gezildiği kültür turu gerçekleştirdi.

Gürsu Belediyesi, Bursa'nın tarihi değerlerinin gezildiği kültür turu gerçekleştirdi.


Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen 'Ecdadın İzinde Kültür Gezileri' kapsamında, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın tarihi zenginliklerine gezi düzenlendi. Katılımcılar, Hüdavendigar Camii, Süleyman Çelebi Türbesi, Muradiye Külliyesi, Tophane, Ulucami, Kozahan, Irgandı Köprüsü ve Yeşil Külliyesi'ni kapsayan güzergahta, yürüyerek yapılan Bursa gezisinde tarihe dokundu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tarihimizdeki önemini günümüze taşınmış tarihi dokusuyla gözler önüne seren Bursa'mıza kültür başkenti olmak çok yakıştı. Köklü tarihi, zengin kültürü, eşsiz doğası ve çok yönlü turizmiyle 2022 kültür başkenti olan Bursa'mızı, düzenlediğimiz kültür turlarıyla hemşehrilerimize tanıtıyoruz. Ecdadımızın yazdığı tarihimizden aldığımız güçle, hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah” dedi.


Bursa'nın merkezinde bulunan tarihi yapıların gezilmesi hedefiyle düzenlenen programda, belirlenen güzergahta yürüyerek yapılan gezide, katılımcılar, Türk kültür tarihini yansıtan yapıları inceleme ve Türk tarihinde önem taşıyan şahsiyetlerin türbelerini ziyaret etme imkanı buldu.

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