Gürsulular, Millet Bahçesi'nde müziğin ritmiyle coştu

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla, “Her Yer Sahne, Her Yerde Sanat” sloganıyla, pandemi sürecinde başlatılan sokak konserleri çerçevesinde, Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde, Gürsulular doyasıya eğlendi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin merkezinde, yeşilin huzurunda, hemşehrilerimizin keyifle kullandığı Celal Bey Millet Bahçe'mizde gerçekleştirdiğimiz konserlerimizdeki yoğunluğu ve coşkuyu görmek, yaptığımız hizmetlerin en büyük ödülü benim için. İnşallah yakında hizmete açacağımız Kültür Merkezi'mizle de kültür sanat etkinliklerimiz daha da artarak devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimizde buluşmaya bekliyoruz” dedi.

Handan Aksu'nun seslendirdiği şarkıların coşkusuyla eğlenen Gürsulular, halaylar ve müziğin ritmiyle dans ederek keyifli anlar yaşadı.