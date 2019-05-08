Gürsulular ramazan bereketini paylaşıyor

Gürsu Kent Meydanı'nda, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle oluşturulan iftar çadırında, ramazanın bereketi Gürsuluları buluşturuyor. İftar çadırında Gürsulularla birlikte orucunu açan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Ramazan ayının manevi yoğunluğunu, bereket, paylaşım ve birliktelik duygularıyla hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. İnşallah bu yıl da, iftarlarda, sahurlarda, teravihlerde hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Bizi biz yapan en önemli değerlerden olan ramazan ayının coşkusunu hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Bu birliktelik ve paylaşım ruhunun tüm zamanlarda yaşanmasını temenni ediyorum” dedi.

Ramazan süresince açık kalacak olan çadırda, bin 400 kişiye iftar yemeği sunulmakta.