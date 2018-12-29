Gürsulular seher vaktinin bereketini paylaşıyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, protokol mensupları, sabah namazında camilerde halkla buluşarak, seher vaktinin bereketini paylaşıyor.

Gürsu Belediyesi ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle organize edilen ve protokolle ilçe halkını bir araya getiren seher vakti buluşmalarıyla, kardeşlik ve hemşehrilik duygularının yaşanması sağlanıyor. “Sabah namazının huzurunu ve seher vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz” diyen Başkan Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde manevî değerlerimizi yaşıyoruz. Gürsu'muz için sohbet etme imkânı buluyoruz” dedi.

Seher vakti buluşmalarının sonuncusunda Gürsu protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe halkı Ulukubbeli Camii'nde bir araya geldi. Cemaatle sabah namazını kılan Gürsu protokolü, namazın ardından ilçe halkıyla birlikte çorba içerek sohbet etti.