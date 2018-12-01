Gürsu'lulara deveci armudu ikram edildi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde “5. Deveci Armudu Şenliği” kapsamında Gürsu Kapalı Semt Pazarı'nda oluşturulan stantta, deveci armudunun tanıtımı ve satışı yapıldı.

Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, yurtdışından gelen uzman konuklar ve meclis üyelerinin katılımıyla, pazar alışverişine gelen ilçe halkına deveci armudu ikram edildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuz'un adıyla bütünleşen ve bir dünya markası olan deveci armudumuzu tanıtmak, üreticilerimizin sorunlarına çözümler bulmak için her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Şenliğimiz kapsamında bugün de hemşehrilerimizin ağzını tadlandırmak için deveci armudu ikramında bulunduk. ” dedi.

Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi, Gürsu Ziraat Odası, Uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Southern Unıversıty işbirliğinde düzenlenen “5. Deveci Armudu Şenliği” kapsamında, üretimden tüketime, tüm süreçleriyle, deveci armudu masaya yatırıldı.