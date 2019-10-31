Gürsu'nun caddeleri ışıldıyor

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi tarafından yapılan peyzaj çalışmaları kapsamında, Gürsu'nun caddeleri ışıl ışıl oldu.

Atatürk Caddesinin Gürsu'nun tarihine tanıklık etmesi ve esnaf yoğunluğu dolayısıyla ilçenin can damarı olduğunu ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin vitrinini güzelleştirme çalışmalarımız kapsamında, Atatürk Caddemiz'in tarihi zenginliğine renk katacak düzenlemelerle ışıldamasını sağlıyoruz. Yaptığımız peyzaj çalışmasındaki ışıklandırmalarla caddemizin gece de ayrı güzellikte olmasını sağladık. Hemşehrilerimizin gündüz gece keyifle dolaşacağı cadde ve sokaklar oluşturma yönündeki çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Ahşabın ve yeşilin bütünlüğüyle oluşturulan ve sokak hayvanlarının şehir yaşamında yaşama olanağının da düşünüldüğü peyzaj çalışmaları ilçe genelinde devam edeceği ifade edildi.