Gürsu'nun camileri güzelleşiyor

Gürsu'nun çevre temizliği ve doğasını korumak amacıyla, Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ilçenin çağdaş şehir kimliği konforuyla gelişimi de sağlanıyor.

Gürsu Belediyesi'nce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan Sıfır Atık Yönetim Sistemi Projesi'yle kazanılan hibe desteğiyle alınan 70 adet üç bölmeli geri dönüştürülebilir atık toplama ünitesi, Gürsu'nun camilerine yerleştiriliyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'muzun çevre temizliğini sağlama yönündeki çalışmalarımız çerçevesinde, camilerimizin avlularına da, üç bölmeli geri dönüştürülebilir atık toplama üniteleri yerleştiriyoruz. Temizliğin imandan geldiği inancını taşıyan bir millet olarak, hemşehrilerimizin yoğun olarak bir arada bulunduğu camilerimizin ve çevresinin korunması için, camilerimizin güzelliğine yakışan estetiklikte geri dönüşüm atık toplama ünitelerini camilerimize yerleştiriyoruz. Çağdaş kent kimliğiyle hızla geliştirdiğimiz ilçemizin her noktasında yaptığımız düzenlemeler ve yerleştirdiğimiz kent mobilyalarıyla, şehrimizin yaşam koşullarına konfor kazandırıyoruz. İlçemizdeki temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve ilçemizin vitrinini güzelleştirmek amacıyla oluşturduğumuz geri dönüşüm sistemlerimiz ve kent estetiğini sağlayacak yeni kent mobilyalarıyla ilçemizi donatıyoruz. Hep birlikte, gelecekte doğası korunmuş bir dünyada yaşayabilmemiz için tüm hemşehrilerimizin geri dönüşüm sistemlerimizi kullanmalarını bekliyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen çevre koruma ve sıfır atık çalışmaları doğrultusunda; ilçenin 7 noktasına yerleştirilen 7 bölmeli mobil atık toplama ünitesi, parklara ve ana caddelere yerleştirilen 60 adet üç bölmeli geri dönüştürülebilir atık toplama ünitesi, camilere ve okullara yerleştirilecek 70 adet üç bölmeli geri dönüştürülebilir atık toplama ünitesi ve ilçe genelindeki 130 adet mavi renkli geri dönüştürülebilir atık toplama konteynerleriyle hem ilçenin kent kimliği korunuyor hem de geri dönüşüm konusunda duyarlılık kazandırılıyor.