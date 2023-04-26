Gürsu'nun ilk kültür merkezi açıldı

Gürsu tarihinin ilk Kültür Merkezi olma özelliği taşıyan 'Gürsu Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin resmi açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleşti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un da damgasını vurduğu açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa ve Gürsu protokolü ile ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Nüfusu 100 bini aşan Gürsu'nun kültür sanat yaşamını geliştirecek olan “Gürsu Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi” bünyesinde, konferans salonu, kütüphane, çeşitli kursların gerçekleştirileceği salonlar, sergi alanları, kafeterya ve Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ile Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası hizmet verecek.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 12. senesinde atfedilen isim ile Gürsu, 'Siyasetin Hocası' lakabıyla hafızalarda yer edinen Erbakan Hoca'nın duayen kimliğini Gürsu'nun kültürel gelişimiyle bütünleştirmiş oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür Merkezi'nin Gürsu'ya değer katacak, gençleri geleceğe hazırlayacak önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kalkınmasının yolunun nereden geçtiğini bildiklerini belirten Bakan Varank, “Biz, 21 yıldır, taş üstüne taş koymanın bu ülkeye hizmetleri kazandırmanın, Bursalı hemşehrilerimizi en güzel yatırımlarla buluşturmanın derdinde olduk. Onun için gayret gösteriyoruz. İşte bugün açılışını yaptığımız Kültür Merkezi de, okuma salonlarıyla, kütüphaneleriyle, etkinlik alanlarıyla hem ilçemize hem buradaki vatandaşlarımıza, hem de buradaki genç kardeşlerimize hizmet edecek. Burada 24 saat açık bir kütüphanemiz olacak. Çay kek bedava olacak. Burada gençlerimiz gelecekler, ders çalışacaklar, geleceğe kendilerini hazırlayacaklar. Biz sadece bugünü kurtarmanın derdinde değiliz. Biz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın derdindeyiz. Onun için 21 yıldır yaptığımız gibi inşallah önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam etmemiz lazım. Bu Kültür Merkezi'nin adı Prof. Dr. Necmettin Erbakan. Merhum Erbakan Hocamız çok vizyoner bir insandı. Dava adamı bir insandı. Bugün bu açılışı yaparken Ankara'da ne oldu biliyor musunuz? Erbakan Hocamız'ın hep hayali olan, Türkiye ilk defa kendi jet motorlu uçağını bugün Ankara'da uçurdu. Türkiye'nin otomobilini yapmak Erbakan Hocamız'ın hayaliydi. İşte Togg'u biz gerçekleştirdik. Türkiye'nin tankını yapmak Erbakan Hocamız'ın hayaliydi, Altay tankını ordumuza teslim ettik. Türkiye'nin uçağını yapmak Erbakan Hocamız'ın hayaliydi. İşte bugün jet motorlu uçağımızı uçurduk. Biz bu ülkeyi kalkındırmanın, bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde tutmanın yolu nereden geçiyor bunu gayet iyi biliyoruz. İnşallah yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kültür Merkezi'nin ismi konusunda uzun süre düşündüklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Belediye meclisimizin kararı ile kültür merkezimizin ismini Türk mühendis, akademisyen, duayen siyasetçi, kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismi olarak belirledik. Siyasetin Hocası Erbakan'ın ülkemiz ve Türk siyaseti için değerini ve manasını hepimiz iyi biliyoruz. Bu sebeple böyle değerli bir isimle Kültür Merkezi'mizi zikretmek bizim ve ilçemiz için de bir onurdur. Erbakan Hoca'mızı rahmetle anıyor, Merkez'imizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çağdaş kent kimliğiyle geliştirdiğimiz Gürsu'muzun kültür kenti vizyonunu da oluşturuyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsumuzun kültür yaşamını geliştirmek amacıyla birçok kültür sanat etkinliği ve kurslar gerçekleştiriyoruz. Kültür Merkezi'mizde, ücretsiz olarak verilen eğitimlerle yeteneklerini geliştiren çocuklarımız ve hemşehrilerimize bu hizmeti sunmanın heyecanını hissediyoruz. Bursa merkeze yakın olması nedeniyle, bu tür kültür sanat ihtiyaçlarını il merkezinde karşılayan hemşehrilerimizi, artık Kültür Merkezi'miz sayesinde ilçemiz sınırları içerisinde bu imkanlara kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz ve bugün büyük bir mutlulukla resmi açılışını gerçekeştirdiğimiz Kültür Merkezi'mizde, kültür sanatla dolu nice programlarda, hemşehrilerimizle buluşmak temennisiyle, Kültür Merkezi'mizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, “Bu Kültür Merkezi'nde bir çok evladımız yetişecek. Burada meslek sahibi olacaklar. Aynı zamanda sosyal kültürel faaliyetlerle ilgilenecekler. Vatana, millete, memlekete en hayırlı evlatlar olacaklar” diye konuştu.

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Zafer Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde, 2 bin 696 metrekare inşaat alanında, 570 metrekare taban alanı üzerinde, 4 katlı olarak oluşturuldu. Bünyesinde; 4 dükkan, 4 ofis, okuma salonu, 300 kişilik konferans salonu, spor salonu, kafeterya yer alıyor. İlçe tarihinin ilk kültür merkezinde 150 kişilik de kütüphane bulunuyor. Tiyatrodan konsere kadar bir çok görsel sanat etkinliğinin sahnelendiği merkezde, büyük ve geniş bir kütüphanede öğrenciler için ders çalışma alanları hazırlandı. Sanat kurslarının uzman eğitmenlerle verildiği kültür merkezinde ayrıca Gürsulu kadınlar için de spordan sosyal aktivitelere kadar çok geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek.