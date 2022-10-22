Gürsu Belediyesi'nin “Mahallemde Şenlik Var” sloganıyla düzenlediği etkinlikler doğrultusunda gerçekleştirilen konserler, çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen sokak oyunları, Gürsu'nun mahallelerinde festival havası estiriyor.

Gürsu Belediyesi'nin, her hafta bir mahallede gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde Kazıklıköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, mahalle sakinlerinin ve çocukların oynadığı oyunlarla renkli görüntüler oluştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kültür kenti Gürsu'yu oluşturma yolunda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz ilçemizin her yerinde festival havası yaşatıyor. Her hafta bir mahallemizde düzenlediğimiz, çocuklarımızın günlerine renk katan etkinliklerimizle, onların alışılagelmiş hayat akışının biraz olsun dışına çıkmalarını, eğlenerek yenilenmelerini sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin katılımıyla oynanan eski sokak oyunlarımızı gelecek nesillere aktarıyor ve oyunların keyfini yaşamalarını sağlıyoruz “ dedi.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen mahalle şenliklerinde; konserler, yarışmalar, Hacivat Karagöz gösterileri, sokak oyunları, söyleşiler, sihirbaz gösterileri ve ikramlarla dolu dolu gerçekleştirilirken, mahalle sakinleri doyasıya eğleniyor, çocuklar da Hacivat Karagöz gösterileriyle neşe dolu anlar yaşıyor.