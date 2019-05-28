Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız Anıldı

Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, ölümünün 4. yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Başkan Cüneyt Yıldız, ölümünün 4. yıldönümünde, kabri başında düzenlenen tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlitle anıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu protokolü, şehit Başkan Cüneyt Yıldız'ın ailesi ve Gürsu halkı şehit Yıldız'ın kabrine giderek dua etti. Şehit Başkan, kabri başında okunan Kur'anı Kerim'in ardından, Gürsu Belediyesi iftar çadırında, Prof.Dr Mehmet Emin Ay'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle ve Gürsu Merkez Camii'nde okutulan mevlitle anıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Yaşamını; barışçı, yardımsever, insani değerlere önem veren iyi bir insan olarak yaşamış olan Şehit Belediye Başkanımız Cüneyt Yıldız'ı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Fani olan bu dünyadan bir gün hepimiz göçeceğiz. Ancak dünyada güzel işler yapmak, insanlığa, hizmet etmek baki. Gürsumuz'a hizmet yolunda önemli katkıları ve emeği olan Şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız'ı insanlığa hizmet çabası içerisinde olan değerli bir insan olarak, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Başkanımızın bizlere emaneti olan Gürsumuz'a en iyi şekilde sahip çıkmak için çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun ki, biz, ölümü yok olmak kabul eden bir inanca sahip değiliz. Ölümü sonsuzluk olarak kabul eden bir inanca sahibiz. Ne mutlu bize ki ölümü, Allah'a kavuşmak olarak görüyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, ailesine, sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Ruhu şad olsun” dedi.