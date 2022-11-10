Gürsu'nun simgesi olacak yeni Kent Meydanı oluşuyor

Gürsu Belediyesi, kentin kalbi ve simgesi olacak Kent Meydanı Projesi'ni hayata geçiriyor. Kent Meydanı Projesi çerçevesinde yapılan metruk bina yıkım çalışmasını AK Parti Gürsu İlçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte takip eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'muzun yıllardır beklediği ve bir hayal olarak görülen Kent Meydanı Proje'miz gerçeğe dönüşüyor. Kent Meydanı projemizi hayata geçireceğimiz alandaki kamulaştırma çalışmalarımızın ardından, metruk bir binayı daha yıkarak, meydanımızın önemli adımlarından birini daha atmış olduk. Her alanda, Gürsu'muzu geleceğe taşıyacak projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Gürsu'muzun simgesi ve kalbi olacak Kent Meydanı Proje'mizi belirlerken, işin uzmanlarından oluşturduğumuz jürimizle birlikte, sunulan projeleri değerlendirdik. Kent Meydanı'mız için hazırlanan projeleri hemşehrilerimizin de değerlendirmesine sunduktan sonra, uygulayacağımız projemizi hayata geçirme yolunda adım adım ilerliyoruz. Yıllardır plan ve kamulaştırma sorunlarından dolayı çözüm üretilememiş, ilçemizin kanayan yarası haline gelmiş ve estetikten uzak bir halde bulunan meydanımızı, ilçemizin çağdaş kent kimliğine yakışacak şekilde yenilemiş olacağız. Kent Meydanımız, ilçemize yepyeni bir görünüm kazandıracak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ve yer altı otopark alanıyla, kentin vizyonu da değişecek.