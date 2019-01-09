Gürsu'nun yenilenen caddelerinde trafik düzenlemeleri

Bursa'nın Gürsu Belediyesi tarafından yenilenen caddelerde trafik düzenlemeleri yapılıyor.

Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi'nce yollarda bulunan kasisler boyanıyor, yol çizgileri oluşturuluyor ve tabelâlar yenileniyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda yaptığımız üst yapı çalışmalarıyla yenilediğimiz cadde ve sokaklarımızı trafik düzenlemeleriyle de rahatlatıyoruz. Araç sürücülerinin daha dikkatli araç kullanmalarını sağlayan ve hemşehrilerimizin can güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıyan kasisler boyanarak daha görünür kılınmakta. Yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda araçların daha dikkatli ve yavaş hareket etmesini sağlayan kasisler, bilhassa okul çıkışlarında çocuklarımızın can sağlığının korunmasında büyük önem taşımakta. Yenilenen cadde ve sokaklarımızda oluşturulan yol çizgileri ve tabelâlarla trafik akışı da düzenleniyor. İlçemizde ulaşımın en sağlıklı şekilde sağlanması yönünde yol ve yönlendirme çalışmalarımız ihtiyaçlar doğrultusunda durmaksızın devam etmekte ” dedi.

Ana arterlerde Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sâyesinde ilçe merkezinde ulaşım rahatladı.