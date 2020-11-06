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Gürsu'ya yeni konut alanı

Gürsu ilçesinde 413 konut ve 8 adet dükkanın bulunacağı yeni Toki konut alanı oluşturulacak.


Gürsu İpekyolu Mahallesi'nde oluşturulacak yeni Toki konut alanında incelemelerde bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Nüfusu hızla artan ilçemizin konut ihtiyacının karşılanmasında bu konutların önemi çok büyük. Verimli Gürsu ovamız, oluşturulacak bu yeni konut alanları sayesinde korunacak. Toki konutlarıyla oluşmuş İpekyolu Mahallemiz ve yeni oluşacak konut alanıyla, hem ovamız korunmuş olacak hem de sağlıklı yapılaşma sağlanmış olacak. Yaşam alanları planlamaya ve çağdaş kentleşmeye yönelik politikalar belirleyerek, belediyelerle işbirliğinde kentsel dönüşüm uygulamaları yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan bu yeni konut alanıyla Gürsumuz'un konut ihtiyacının giderilmesine büyük katkı sağlanmış olacak” dedi.


Başkan Işık, teknik ekip, inşaatı gerçekleştirecek firma yetkilileri ve muhtarla alanda incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

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