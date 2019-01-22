Gürültü cinayeti davasında taraflar birbirine girdi

Bursa'da gürültü yüzünden bir kişinin ölmesi ve bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili davanın duruşmasında taraflar birbirine girerken, polis kavgaya biber gazıyla müdahale etti.

Olay, geçen haziran ayında Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüksek sesle müzik dinleyerek ve hız yaparak geçen otomobildekilere mahalle sakinleri tepki gösterdi. Aynı mahallede yaşayan araçtakilerle onları 'Neden gürültü yapıyorsunuz?' diye uyaran komşuları arasında tartışma çıktı. Münakaşa kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Sevda Doğan ve 2 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenilen oğlunun eşi Zübeyde Şen tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılardan Sevda Doğan kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden Ferhat Erdal, Fırat Erdal, Ahmet Taksun, Metin Bağcı ve Yusuf Gültekin tutuklandı.

Haklarında 'basit yaralama, kasten öldürme, ruhsatsız silah kullanma' suçlarından iddianame hazırlanan sanıklardan Ferhat Erdal ile Ahmet Taksun ilk duruşmada tahliye edildi. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında taraflar birbirine girdi. Adliye polisi arbedeye müdahale ederken, tarafların ayrılmaları için biber gazı sıkıldı. Biber gazından etkilenen taraflara adliyeye gelen 112 ekibi müdahale etti. Polis, üç kişi hakkında tutanak tuttu.