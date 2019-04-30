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Gürültü tartışmasında askeri sırtından bıçaklayarak ağır yaraladılar

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, balıkçı barınağında gürültü yüzünden 2 grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, balıkçı barınağında gürültü yüzünden 2 grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgada biri asker 3 kişi yaralandı.


Olay Arnavutköy balıkçı barınağında meydana geldi. Alkol aldıkları iddia edilen 2 jandarma er, az ötede kendi aralarında eğlenen 7 genci gürültü yapmamaları hususunda uyardı. Gençler kendilerini ikaz eden askerlere karşılık verince 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine saldırmaya başladı. Kavga esnasında gençlerden birinin ayağı kırılırken, diğer bir genç ise başına isabet eden taşla yaralandı. Gençlerden biri kavha ettikleri askerlerden birini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.


Ağır yaralanan asker sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Askerin uzun çabalar sonucu kanaması durdurularak hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Mudanya polisi kavgaya karışan gençleri gözaltına aldı. Gözaltına alınan gençler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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