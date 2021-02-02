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Güvenlik kamerası da işe yaramadı

Bursa’da şafak vakti koç başlarıyla kırılan kapıların ardından baskın yapılan evler didik aranırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bursa'da şafak vakti koç başlarıyla kırılan kapıların ardından baskın yapılan evler didik aranırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına rağmen polisten kaçamadılar.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Yunus Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı toplamda 600 ekip ve Narkotik detektör köpeği yer aldı.


Özel Harekat ekiplerinin koç başıyla kırılan kapıların ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürülürken operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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