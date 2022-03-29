Güvenlik personeli sertifikalarına kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açık ve kapalı hizmet alanlarında görevli özel güvenlik personeline yönelik düzenlenen ‘Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi'ni tamamlayan personele sertifikaları törenle verildi.

Hizmet içi eğitim programlarıyla personeli sürekli daha donanımlı hale getirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, 2022 eğitim programı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan 17 ilçedeki açık ve kapalı alanlarda görevli 660 özel güvenlik personeline, Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı eğitimi verildi. Sadece sertifikası olanlar tarafından kullanılabilen biber gazının doğru tekniklerini kapsayan eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı olarak Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar tarafından verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan özel güvenlik personeline sertifikaları törenle verildi. Büyükşehir Belediye Binası Yeşil Eğitim Salonu'ndaki törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, Zabıta Dairesi Başkanı Sadık Kibar ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden Özel Güvenlik Şube Müdürü Uğur Ölmez de katıldı.