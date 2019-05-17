Güvensizlik vatandaşı ikinci el konuta yöneltti

Türkiye'nin lokomotif sektörü olan inşaatın son yılların en sıkıntılı süreçlerinden birini yaşadığını belirten Realty World Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, faiz oranlarının yüksek olmasının inşaat sektörünün son 6 yılın en düşük ilk 4 ayını geride bırakmasına sebep olduğuna dikkat çekti. İnşaat firmalarındaki sıkıntılı söylentilerden çekinen gayrimenkul alıcılarının Nisan ayında daha çok 2. el konut alımı gerçekleştirdiğini belirten Özkan Aydemir, "Nisan 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6'lık düşüş ile 33 bin 443 konut ilk defa satılmış olup, ikinci el konut satışlarında ise yüzde 8,3'lük düşüş ile 50 bin 960 konut el değiştirmiştir. Gayrimenkul yatırımcıları, bitmiş projelere veya 2.el konutlara yönelmiş olup, daha önceki yıllardaki maket veya yapım aşamasındaki konutlara yatırımını durdurmuş durumdadır" dedi.

Türkiye genelinde Nisan ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1'lik düşüş ile 84 bin 403 konut satıldığını ifade eden Aydemir, "İlk 4 ayda ise geçen sene 406 bin 964 adet olan satışlar yüzde 16,3'lük düşüş ile 340 bin 836 adet olmuştur. 2013 yılından bugüne kadar ki en düşük 4 aylık satış gerçekleşmiştir. Konut kredi faizlerindeki yükseklik bir önceki yıla göre yüzde 61.3 düşüş göstererek 10 bin 793 adet olmuştur. Nisan ayı toplam konut satışlarının içerisinde ipotekli konut satışları yüzde 12.8 olarak gerçekleşti. Yabancılara bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 82,1 artarak 3 bin 720 olmuştur. Yıllık bazda 40 bin civarı yabancı satışının gerçekleşmesine odaklanmış müteahhitlerin yıllık 1 milyon yurtiçi satışına tam odaklanmadığını görmekteyiz" diye konuştu.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Bursa'da yüzde 17'lik düşüş ile 3 bin 553 adet konut satışı gerçekleştiğini ifade eden Aydemir, "İlk 4 aylık sürece baktığımızda ise geçen sene 16 bin 220 adet olan konut satışı yüzde 17.2'lik düşüş ile 13 bin 430 adet olmuştur. İlçe bazında Nisan ayında liderliği yine bin 166 konut satışı ile Nilüfer, 627 konut satışı ile Osmangazi, 458 konut satışı ile Yıldırım ve 270 konut satışı ile İnegöl takip etmektedir. Nisan 2018 de ise bin 220 adet olan konut kredi kullanımı aynı aya göre yüzde 61 düşüş ile 470 adet gerçekleşmiştir. İpotekli satışların oranı yüzde 13.5'tir. İlk satışlar bin 437 adet olup, ikinci el konut satışları ise bin 646 adet gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

Balıkesir'de 2018 Nisan ayında 2 bin 322 adet konut satışının 2019'da yüzde 24 düşüş ile bin 766 konut satışı ile kapattığını belirten Aydemir, "İlk 4 aylık sürece baktığımızda geçen sene 8 bin 639 adet olan satış, yüzde 18'lik düşüşle 7 bin 96 adette kalmıştır. Konutların ilk satışı 436, ikinci el satışlar ise bin 120 adet gerçekleşmiştir. İpotekli konut satışları geçen sene nisanda 512 adet olup bu sene yüzde 59 düşüş ile 210 adet olmuştur. İlçe bazında Nisan ayında konut satışlarında liderliği körfez bölgesi Edremit 520, Bandırma ilçesi 233 adet, Altıeylül ilçesi 183 adet ve Karesi ilçesi 161 adet takip etmektedir" dedi.

Konut kredi faizleri en düşük kredi oranı 1.60 olduğunu belirten Aydemir, "İnşaat sektörünün en büyük finans desteği olan ve satışların geçmişte yüzde 50'lere kadar katkı sağladı konut kredileri şimdi yüzde 10'lara kadar düşmüştür. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde inşaat sektöründe daralma yıl sonuna kadar devam edecektir. İnşaat firmalarından ellerinde konut stokları olanların konut kredi oranlarından çok şirket finansmanları yapması gerekmektedir. Orta kesime uygun daha düşük bütçeli konutların yapılması gerektiği ve alım gücünün 350 ile 500 bin olduğunu görmekteyiz" diye ifade etti.