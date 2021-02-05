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Güzel havayı görenler kendilerini sokağa attı

Bursa’da bahardan kalma bir hava hakim olunca vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Bursa'da bahardan kalma bir hava hakim olunca vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Koronavirüsü bir anda unutanların parklarda yan yana oturması görenleri şaşırttı.


Koronavirüs vak'aları sürerken, İnegöl'de bahardan kalan havayı görenler kendilerini sokağa attı. Parklar, bahçeler, caddelerde 80 saatlik kısıtlamaya saatler kala insan yoğunluğu göze çarptı. Vatandaşlar alışverişlerini yaparken güzel, havanın tadını parklardaki banklarda iç içe oturarak çıkardı. Kimi sohbet etti, kimi ise oturarak bir şeyler yedi. Yasak olmasına rağmen yine 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin cadde ve sokaklarda olduğu görüldü.

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