Güzellik sektöründe mesleki yeterlilik beklentisi

Çok sayıda sektörde mesleki deneyim ve tecrübenin arttırılması amacıyla Bakanlık tarafından uygulamaya sokulan mesleki yeterlilik belgesi Türkiye'nin en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan güzellik sektörü temsilcilerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Türkiye'de yıllık 1,5 milyar Dolarlık bir ciroya ulaştıklarını kaydeden Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, mesleki yeterlilik konusunda sektör temsilcilerinin de doğru ve yeterli bilgiye sahip olmadıklarını vurguladı. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve TÜRKAK'ın bu alanda farklı sektörler için belgelendirme çalışmaları yürüttüğünü belirten Gülin Çifçi, güzellik sektöründe de mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesinin beklendiğini söyledi.

Yanlış yöndirmelere dikkat

Belge, kapsamı ve sınav yöntemleri konusunda her kafadan bir ses çıktığına işaret eden BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi; “Güzellik sektörü için mesleki yeterlilik belgesi şuan için zorunlu değil. Ancak bazı kurumlar belge almanın zorunlu olduğunu söyleyerek sektör çalışanlarını belge almaya zorluyor. Bu tamamen art niyetli bir yönlendirmedir. Doğru değildir. Elbette sektörümüzdeki personelin daha kalifiye olması, kendisini geliştirmesi ve uzmanlığını bu belge ile ispat etmesi hepimizin temel arzusudur. Ancak zorunlu olmadığı halde belgenin aldırılmaya çalışılması da etik değildir” diye konuştu.

"Mesleki standart sektörü geliştirecek"

Gülin Çifçi, güzellik sektöründe hizmet veren kurumlar için mesleki yeterlilik belgesi almanın, hatta personeline de aldırmasının çok daha doğru bir iş olacağını belirtti. Çifçi; “Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan mesleki yeterlilik belgesi alan işletme sahipleri, çalışanlarına da bu belgeyi aldırdığı takdirde ciddi devlet destekleri alabiliyor. Bu çok önemli ve destek verici bir uygulama. Devletimiz mesleki yeterlilik konusunda bir standart oluşturmaya çalışıyor. Güzellik sektörü de oluşturulacak bu standartlar sayesinde olumlu kazanımlar sağlayacaktır” dedi.