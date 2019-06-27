Hacı adaylarına Ulucami'de seminer

Bursa'da başvuran 100 bin kişi arasından hacca gitmeye hak kazanan 3 bin 206 kişiye Ulucami'de seminer verildi. 12 kafileden oluşan hacı adayları 6 Temmuzda mukaddes topraklara gidecek.

Bursa İl Müftülüğü, mukaddes topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik bilgilendirme seminerinin sonunu Ulucami'de yaptı. Hacı adayları, kafile başkanları, din görevlileri ve hanım irşat görevlilerinin hazır bulunduğu seminerde, kimileri gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sene yaklaşık 100 bin kişinin başvuruda bulunduğu hac vazifesi için 3 bin 206 kişi mukaddes topraklara gitmeye hak kazandı.

Hacı adaylarının kısa süre sonra kutsal beldelere uğurlanacağını belirten Bursa İl Müftüsü İzani Turan, “İnşallah Temmuz ayının 6'sında hacılarımız yola çıkacak. Bursa olarak hacılarımızın her türlü vazifesini yerine getirmek için çalışmalarımızı tamamladık. Biz Bursa olarak seminerlerimizi tamamladık. Bugün son seminerimizi yapıyoruz. Akıllarına takılan sorulara cevap bulacağız. 100 bine yakın vatandaşımız mukaddes topraklara gitmeyi arzu ediyor. Bu sene hacıları 12 kafile olarak göndereceğiz” diye konuştu.

Gözyaşları içerisinde duygularını dile getiren vatandaşlar, “Sekiz senedir bu anı bekliyorduk. Allah sıhhatle hac vazifemizi yerine getirmeyi nasip etsin. Geride bıraktığımız herkes üzülüyor. Ama Allah herkese nasip etsin” dediler.