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Hacı Osman ve Hayriye Okumuş Camii ibadete açıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Hacı Osman ve Hayriye Okumuş Camii dualarla ibadete açıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hacı Osman ve Hayriye Okumuş Camii dualarla ibadete açıldı.


Gemlikli işadamı Hüseyin Okumuş'un aile büyükleri adına yaptırdığı ve halk arasında sahil camii olarak bilinen Hacı Osman ve Hayriye Okumuş Camii, kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı.


Caminin ibadete girmesi için tertip edilen programa AK Parti Bursa milletvekili Zafer Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit, eski Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gemlik Müftüsü Reşat Şavlı'nın da yer aldığı cemaat yapılan duaların ardından ibadete açılan camide ilk cuma namazını kıldı.

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