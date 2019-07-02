İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hacıali'de şenlik

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Hacıali Mahallesi’nde geleneksel hale gelen köy hayrı, bu yıl şenliğe dönüştü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Hacıali Mahallesi'nde geleneksel hale gelen köy hayrı, bu yıl şenliğe dönüştü.


Hacıali Mahallesi'nde 10 yıldır sürdürülen köy hayrı şenliğe dönüşerek renkli görüntülere sahne oldu. Bursa ve çevre illerden gelen hacı köylüler kendi aralarında yaptıkları eğlenceyle şenliklerin startını verdi. mevlid-i şerif ve yemekle başlayan şenlikte Mehter Takımı konseri, karagöz oyunu, ip çekme, çuvalla koşma, sandalye kapmaca, gelin damat oyunu, bardakta un üfleme, gibi kaybolmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı.


Şenlik havasında geçen köy hayrına Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Mustafakemalpaşalılar Derneği Başkanı Kıvanç Atmaca, sivil toplum örgütleri başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.