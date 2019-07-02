Hacıali'de şenlik

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Hacıali Mahallesi'nde geleneksel hale gelen köy hayrı, bu yıl şenliğe dönüştü.

Hacıali Mahallesi'nde 10 yıldır sürdürülen köy hayrı şenliğe dönüşerek renkli görüntülere sahne oldu. Bursa ve çevre illerden gelen hacı köylüler kendi aralarında yaptıkları eğlenceyle şenliklerin startını verdi. mevlid-i şerif ve yemekle başlayan şenlikte Mehter Takımı konseri, karagöz oyunu, ip çekme, çuvalla koşma, sandalye kapmaca, gelin damat oyunu, bardakta un üfleme, gibi kaybolmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı.

Şenlik havasında geçen köy hayrına Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Ak Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Mustafakemalpaşalılar Derneği Başkanı Kıvanç Atmaca, sivil toplum örgütleri başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.