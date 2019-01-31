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Hacıkara cinayeti ikinci kez Yargıtay'dan döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı ve silahlı kavganın davası ikinci kez Yargıtay’dan döndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı ve silahlı kavganın davası ikinci kez Yargıtay'dan döndü. Yeniden görülen duruşmada tutuklu sayısı 2'den 5'e yükseldi.


Edinilen bilgiye göre, 2013 yılında Hacıkara Mahallesi'nde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Kemalettin K. öldü. Sanık Çetin K. ile Ömer T'nin cinayetin işlendiği tarihten bu yana tutuklu olarak yargılanmaları sürüyor. Yıllardır devam eden dava Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Çetin K, Ömer T. ve tutuksuz yargılanan Yılmaz K, Taner K, ve Raşit K. hazır bulundu. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan 3 sanığı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Duruşma 15 Mart tarihine ertelendi.

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