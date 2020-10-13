Hacıkara yollarına parke taşı

Merkezde ve kırsalda hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Hacıkara Mahallesinde muhtarlığın gösterdiği alanlara parke taşı döşüyor. 2 sokağa 1000 metrekare parke taşı döşenecek. Hacıkara Mahallesinde devam eden çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ile AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri yerinde inceledi. Eşref Yiğit, “Bugün İnegöl'ümüzün şirin Mahallesi Hacıkara'dayız. İlçe yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle mahallemizde yapmış olduğumuz parke taş çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bildiğiniz üzere 2014 yılından itibaren Büyükşehir Kanunuyla beraber 91 köyümüz ve 4 beldemize İnegöl Belediyesi olarak hizmet etmeye başladık. Bu hizmetlerden de Hacıkara Mahallemiz ziyadesiyle faydalandı. Alt yapısından elektrik hatlarının değişimine kadar birçok çalışmamız oldu. Bugün de yine eksik kalan birkaç sokağımızla alakalı parke taş çalışmamız devam ediyor. Biz de çalışmayı yerinde inceledik. Tabiî burada veya başka mahallelerimizde işlerin tamamıyla bitmesi mümkün değil. Hayat devam ettiği sürece yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkacak. Ancak en acil ve öncelikli yerlerle ilgili parke taş çalışmalarımız şuanda sürüyor. Burada yaklaşık 1000 metrekare parke taş çalışması yaptık. Bu çalışmanın da maliyeti 35 bin TL. İnşallah bundan sonraki süreçlerle alakalı hem burada hem diğer mahallelerimizle ilgili eksikleri gidermek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.