İhlas Haber Ajansı

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Hafif ticari araç alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale gelirken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale gelirken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.


Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda motor kısmından alev aldı. Sürücüsü, aracını hemen yol kenarına çekerek durumu itfaiye ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangında yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Hafif ticari aracın alev alev yanma anı cep telefon kamerasına yansıdı.

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