Bursa'da İnegöl-Ankara yolunda meydana gelen kazada, seyir halinde olan hafif ticari araç alevlere teslim oldu. Arabanın LPG'li olmasından dolayı kimse yanına yaklaşamazken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın neticesinde araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 ACS 568 plakalı aracın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede ön kısıma sıçradı. Alevleri fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Aracın alev alarak yanması ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Yangın neticesinde araç kullanılmaz hale geldi. LPG'li araçtaki yangının kısa sürede söndürülmesiyle olası facianın önüne geçildi.