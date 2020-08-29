İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafif ticari araç cayır cayır yandı

Bursa-Ankara yolunda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandıOlay, Bursa-Ankara yolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa-Ankara yolunda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı



Olay, Bursa-Ankara yolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan 16 KPF 01 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekti. Kısa sürede dumanların yeri alevler aldı. Araç cayır cayır yanarken ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevke dildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.