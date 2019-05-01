Hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kaza Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Heykel istikametinden gelip Fatih Camii istikametine seyir halinde olan Murat K. idaresindeki 10 B 3108 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sollama yaptığı sırada, karşı istikametten gelen Maksut M. (21) idaresindeki 16 KME 87 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kendisini motordan atarak park halindeki aracın yanına düştü. Motosiklet ise kayarak metrelerce ileride ancak durabildi. Yaralı motosiklet sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine sağlık ekipleri gelene kadar bazı vatandaşlar yaralının ayaklarını havaya kaldırak sürücüyü sakinleştirme çalıştı. Daha sonra sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.