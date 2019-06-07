İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza Kalender Caddesi 7. Sokak'ta meydana geldi.Cadde üzerinde seyir halinde olan Yaşar Ş. idaresindeki 16 T 5505 plakalı ticari taksi ile Utku D. idaresindeki 16 KHY 66 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araçlar ise çekicilerle yoldan kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.