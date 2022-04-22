Hafız Alcan Çelik, tilavetiyle gönülleri mest etti

İnegöl Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Alanyurt Merkez Camide gerçekleştirdiği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programında, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ikincisi Hafız Alpcan Çelik, sesiyle gönülleri mest etti.

Ramazan etkinlikleriyle bu mübarek ayın maneviyatını yansıtan programlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, sesi ve tilavetiyle gönülleri okşayan hafızları ağırlamaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programları çerçevesinde Perşembe akşamı Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ikincisi Hafız Alpcan Çelik İnegöllülerle buluştu. Alanyurt Merkez Camide akşam namazı sonrası başlayan Kuran-ı Kerim tilavetine, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem Alanyurt bölgesinden hem de merkezden Hafız Alpcan Çelik'i dinlemek isteyen vatandaşlar camiye akın etti. Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı Kuran-ı Kerim tilaveti programı sonrası, teravih namazını da Hafız Alpcan Çelik kıldırdı.

Gönülleri mest eden program çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate Osmanlı Şerbeti ikramları da yapıldı. Başkan Alper Taban, namaz sonrası camide vatandaşlarla buluştu.