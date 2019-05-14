Hafız Ferruh Muştuer İnegöllülerle buluştu

İnegöl Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca 8 gece gerçekleştireceği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programları, Yeşil Cami'de Hafız Ferruh Muştuer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife özel etkinlikler kapsamında teravih programlarıyla ilçe halkını buluşturuyor. Geçmiş yıllarda da düzenlenen teravih programları çerçevesinde, ramazan ayı boyunca 8 farklı camide Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dereceler elde etmiş hafızlar, İnegöllüler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirip teravih namazı kıldırıyor. Yeşil Cami'de kılınan teravih namazı kapsamında 2015 yılı Kuran-ı Kerim okuma yarışması Dünya 1'ncisi Hafız Ferruh Muştuer İnegöllülerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Alper Taban ile Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Oğuzhan Uslu ile AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu teravih programında, Hafız Ferruh Muştuer Kuran-ı Kerim tilaveti ve seslendirdiği kasidelerle gönülleri mest etti. Teravih namazı sonrası vatandaşlara cami bahçesinde Osmanlı Şerbeti ikramı da yapıldı. Namaz sonrası Başkan Taban, cemaatle birlikte cami bahçesinde oturup çay eşliğinde sohbet etti.