Hafızlar belgelerini aldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, hafızlık projesi sınıflarında başladıkları eğitimlerini başarıyla tamamlayan kız öğrenciler belgelerini aldı.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 5. sınıfta başladıkları hafızlık eğitimlerini Mustafakemalpaşa Kız Kur'an Kursu'nda tamamlayan 8 kız öğrenci için diploma töreni tertip edildi. Törene İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Müftü Ahmet Büyükgül, MİHMED Başkanı Mehmet Işık, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Kur'an-ı kerim tilâvetiyle başlayan merasimde Okul Müdürü Ahmet Deniz'in konuşmalarının ardından hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin slayt gösterisi izlendi.

Mustafa Efe ve Ahmet Büyükgül, yaptıkları konuşmalarda, hafızlık çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yapılan konuşmalarda hafızlığın Kur'an'a, barışa ve insanlığın ahlakına hizmet etmek olduğuna dikkat çekilirken, hafızlığın ana gayesinin Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin yanı sıra yaşamak, anlamak ve yaşatmak olduğu vurgulandı.

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler Feyza Sevilmiş, Zeynep Zehra Ayar, Feyza Kabak, Rabia Ebrar Kaplan, Cemre Rumeysa Işıldak, Melis Süt, Kevser Şahin ve Ayşe Nur Ulutaş'a hafızlık belgeleri verildi.