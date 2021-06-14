İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafızlık yarışmasında önemli derece

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Merkez Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu öğreticilerinden Mustafa Yıldırım, Bursa’da düzenlenen hafızlık yarışmasında ikinci oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Merkez Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu öğreticilerinden Mustafa Yıldırım, Bursa'da düzenlenen hafızlık yarışmasında ikinci oldu.


Yaklaşık 15 gün önce Mihraplı Cami'nde Bursa Müftülüğü tarafından tertip edilen yarışmaya Bursa merkez ve ilçelerinden din görevlileri katıldı. Hafızlık yarışmasında Mustafakemalpaşalı Kur'an-ı kerim kursu hocası Hafız Mustafa Yıldırım büyük bir başarı kazandı. Mezun olduğu Merkez Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda 3 yıldır hocalık yaparak yeni hafızlar yetiştiren 37 yaşındaki Mustafa Yıldırım, 17 hafızın katıldığı yarışmada kurul tarafından Bursa ikincisi seçildi. Aslen Hacıali Mahallesi'nden olan hafız Mustafa Yıldırım'ın önemli bir başarı elde ettiği yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.