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Hafriyat kamyonundan üzerine çakıl dökülen işçi hayatını kaybetti

İstanbul-İzmir otoyolunda yapım çalışması sırasında hafriyat kamyonundan üzerine çakıl taşı dökülen işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolunun Karacabey etabında yol yapım çalışması sırasında Rıza Karaca (64) isimli işçi, hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında kaldı. Rıza Karaca'nın çakılın altında kaldığını fark eden mesai arkadaşları hemen müdahale ederek işçiyi çakılın altından çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karaca, Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaca hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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