Hafta sonu BTM'de güzel

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, (Bursa BTM) hafta sonunu fırsata çevirmek isteyen ailelerin ilk tercihi. Cumartesi ve pazar günleri binlerce bilim meraklısını ağırlayan BTM'de bilimle iç içe keyifli bir gün geçirmek isteyen ailelere onlarca farklı faaliyet programı sunuluyor. Bursa BTM'de çocukların ve ailelerinin ilgisini bilim ve teknolojiye çekmek, çocukların üreterek, yaparak ve uygulayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve bilim gösterileri yoğun ilgi görüyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde 5-6 ve 7-14 yaş arası gruplar için düzenlenen ve zaman aralığı seanslarla belirlenen tematik atölyeler, çocukların olduğu kadar ebeveynlerinin de ilgisini çekiyor. BTM'nin hafta sonu faaliyetleri “Tematik Atölyeler” ile de sınırlı değil. 7-14 yaş gruplarının katılım sağladığı, onlarca farklı deneyin yapıldığı “Serbest Atölyeler” ise birçok farklı bilimsel çalışma programı ve bilime ilişkin pratik metotları ile en çok tercih edilen etkinliklerin başında geliyor.

Bir ayda 12 bin ziyaretçi

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, BTM'nin hafta sonları sadece Bursa'dan değil civar illerden de bilime meraklı binlerce ziyaretçiyi ağırladığına dikkat çekti. Etkinliklere gösterilen ilginin gelecek adına umut verici olduğunu ifade eden Ferik, sadece Kasım ayında Bursa BTM'yi 12 bin bilim meraklısının ziyaret ettiğini vurguladı. Alanında uzman eğitimcilerle gerçekleştirilen atölye çalışmalarının çocukların hem becerilerini geliştirdiği hem de ufuklarını genişlettiğini ifade eden Ferik, gelen talepleri karşılamak için tam kapasite çalıştıklarını söyledi.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde hafta sonu faaliyetleri http://www.bursabilimmerkezi.org/ web adresinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. Hafta sonu gerçekleştirilen etkinliklere katılmak isteyen aileler, etkinlik başlangıcından bir saat önce merkezde bulunan kayıt masasından ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor.