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Hafta sonu Bursaray seferleri hakkında duyuru

BURULAŞ, 13 Mart Cumartesi günü 21.

30'dan itibaren Üniversite-Acemler istasyonları arasında sefer yapılamayacağını duyurdu.


BURULAŞ internet sitesinden yapılan açıklama "13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 21:30'dan işletim sonuna kadar; BURULAŞ İstasyonu çalışmaları nedeniyle Üniversite – Acemler İstasyonları arasında tren işletimi yapılmayacak olup Üniversite – Acemler arasında otobüsler hizmet verecektir. Emek – Kestel İstasyonları arasında 15 dakika aralıklarla tren işletimi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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