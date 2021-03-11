Hafta sonu Bursaray seferleri hakkında duyuru

30'dan itibaren Üniversite-Acemler istasyonları arasında sefer yapılamayacağını duyurdu.

BURULAŞ internet sitesinden yapılan açıklama "13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 21:30'dan işletim sonuna kadar; BURULAŞ İstasyonu çalışmaları nedeniyle Üniversite – Acemler İstasyonları arasında tren işletimi yapılmayacak olup Üniversite – Acemler arasında otobüsler hizmet verecektir. Emek – Kestel İstasyonları arasında 15 dakika aralıklarla tren işletimi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.