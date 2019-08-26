Hafta sonu tatilini çöp toplayarak geçirdiler

Okumak için Denizli'den Bursa'ya gelen Uludağ Üniversitesi öğrencisi Fatma Yılmaz, sosyal medyada gördüğü ve hızla yayınlan çevre temizliği akımı başlattı. “Doğa için sen de gel” diyen Yılmaz, yanına aldığı 8 arkadaşıyla birlikte Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Dağyenice göletinin çevresini temizledi.

Uludağ Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan Fatma Yılmaz, sosyal medyada gördüğü çevre temizliğinden etkilendi. Ne yapabilirim diye arkadaşlarına danışan Yılmaz, "Doğa için sen de gel” adında sosyal medya hesabı açtı. Temizlik için 8 arkadaşıyla birlikte yer belirleyen Yılmaz, ilk faaliyetlerini Nilüfer ilçesinde bulunan ve piknikçilerin çok kullandığı Dağyenice göletinde gerçekleştirdi. Cumartesi günü kamp atan gençler, hafta sonunu doğa harikası gölün etrafını temizledi. Gönüllüler, kısa sürede onlarca torba çöp topladı.

Fatma Yılmaz, “Bir öğretmen sayfasında görmüştüm, bu şekilde çöpleri toplamışlardı. İlgimi çekti. Ne yapabilirim diye düşündüm. Arkadaşlarıma danıştım. Sonrasında yer belirdik. Maalesef insanlarımız her yeri çok fazla kirletiyor. Piknikçilerin çok fazla geldiği uğrak mekan olarak Dağyenice'yi tercih ettik” dedi.