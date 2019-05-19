Hafta sonunu fırsat bilen Bursalılar sabah namazında Ulu Camiye akın etti

Pazar gününün tatil olmasını fırsat bilen Bursalılar, sabah namazını eda etmek için Ulu Cami'ye akın etti. Sabah namazına gelen vatandaşların araçlarını çektiği Atatürk Caddesi'nde ulaşım tek şeritten sağlandı.

Her hafta sonunda olduğu gibi bu hafta sonu da Bursalılar sabah namazında Ulu Cami'ye akın etti. Pazar gününün tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahur yaptıktan sonra sabah namazını eda etmek için Ulu Cami'de toplandı. Sabah namazına gelen yüzlerce Bursalı, Bursa'nın en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesine araçlarını çekmesi sonucu, tek şeritten sağlandı.