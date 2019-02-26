Hakan Çavuşoğlu: “Ölü taklidi yapmayın”

Bugün CHP ile HDP ittifak yaptı. Ölü taklidi yapmayın, gerçek bu” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Nilüfer AK Parti Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ile birlikte 93 Muhacirleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKO-DAY), ile BZ Jakarlı Dokuma Fabirakası'nı ziyaret etti. Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Oy vermeye giderken bir Norveçli, bir İsveçli gibi düşünemezsiniz. Tarihimizi bilmezsek, geleceğimizi şekillendiremeyiz. Bu coğrafyada aynı delikten 200 yıldır ısırılıyoruz. Yeter artık, aynı delikten bizi ısıramasınlar. Son günlerde şekillenen bir takım hadiselere baktığımız zaman bizim hafızamız duruyor, aklımız almıyor. Bu ülkeyi yönetmek iddiasıyla ortaya çıkan kimi partilerin, yapmış oldukları ittifakla bir araya gelmiş olduklarını görünce şaşırıyoruz. Sizde şaşırıyorsunuz. Bugün CHP ile HDP ittifak yaptı. Ölü taklidi yapmayın, gerçek bu. 2015 yılı 7 Haziran'ında önce 4 tane aynı masa etrafında oturup çay içemeyecek gruplar siyasi partiler bir araya gelip ittifak kurdular. 7 Haziran seçimlerinde HDP barajı aştı diye CHP'nin Çanakkale belediye başkanı pilav, ayran dağıttı. Beraber salladık dile Selahattin Demirtaş ile diğer milletvekili poz verdi. PM üyesi, ailecek biz HDP'ye verdik diye konuşma yaptı. Ölü taklidi yapamayız. Ufak ufak, ağır ağır bu milleti PKK'yı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bir şey olmaz fikrini dayatıyorlar bize. Bu doğru değil” diye konuştu.

“Ölü taklidi yapamayız”

“HDP eş genel ‘Kürdistanda kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor” diyen Çavuşoğlu, “Adam fikrinde Türkiye'yi ikiye bölmüş zaten. Buna CHP'li bir aktör ses veremiyor. MHP ile AK Parti bir araya geldi, bir beka meselesi diyor. Türkiye'nin geleceği için birbirlerine destek veriyor. Peki HDP, CHP'ye niye destek veriyor, yada CHP, HDP'ye niye destek veriyor? İYİ Parti, HDP'ye niye destek veriyor? Bunu sormayacakmısınız. Ben buradan HDP, CHP ittifakı Büyükşehir Belediye başkanına soruyorum. Büyükşehir Belediyesini kazanamazsında. Diyelim kazandığında belediye başkan yardımcısı HDP'li olacak mı, olmayacak mı? Açıkla. Buranın kepçelerini doğuya gönderip, çukur kazıp, içine bomba attıracakmısın, açıkla. Böyle bir şey yok. Ölü taklidi yapamayız. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Başımızı iki elimizin arasına alıp, düşünmek durumundayız. Aksi takdirde bu coğrafyada bizi boğarlar” açıklamasını yaptı.

“Münbiç'e gideceğiz”

Çavuşoğlu, “Biz Suriye'de şekillenen olaylara karşı geliyoruz. Fırat Kalkanı Harekatımızı, Zeytin Dalı operasyonumuzu yaptık. Ne yaparlarsa yapsınlar Münbiç'e de gideceğiz. Çünkü bizim sınırlarımızın savunması oradan başlıyor. CHP-HDP ittifakına verilen oylarla bilin ki Karayılan sevinecek, Türkiye düşmanları sevinecek. Bunların içine FETÖ, PKK kaçmış” şeklinde konuştu.